«Вредный» чай

Скажите, пожалуйста, есть ли какое-то профилактическое средство от золотистого стафилококка? Наталья, Кемерово

Отвечает врач Наталья МАРАДУ­ДИНА:

- Какой-либо профилактической вакцины нет. Но есть противостафилококковая сыворотка. Её готовят на основе крови людей, которые перенесли болезнь. Используется также кровь иммунизированных животных.

Кстати, совсем недавно учёные из Университета Южной Каролины (США) провели специальное исследование. И в результате выяснилось: золотистому стафилококку «вредны» кофе и чай. Анализ показал, что у людей, употребляющих эти распространённые напитки, бактерий в носовой полости скапливается вдвое меньше! Так что можно считать их своеобразными профилактическими средствами.

Вообще состав чая уникален. Учёные насчитали в нём около трёхсот химических соединений! В том числе – терпинен, синеол, терпинеол, пайнен. А они – природные антивирусы.