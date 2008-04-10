«Кто не теряет то, что имеет, тот долговечен» (Дао Дэ-цзин, глава ХХХII)

СЕЙЧАС ему хорошо за 80, а младшему из его четверых сыновей недавно минуло 10. Жань Сяофэнь любит путешествия, не прочь выпить в хорошей компании и очень много курит, хоть и ругает себя за эту вредную привычку. На вопрос о том, как ему удалось обмануть возраст, доктор Жань отвечает всегда одинаково: с тех пор как ему исполнилось 40 лет, он каждый день принимает лекарство, которое предотвращает возрастные изменения сосудистого русла.

Созданию этого лекарства посвятили жизнь шесть поколений его предков – династии врачей, практикующих с XIX века. А с 80-х годов прошлого века это лекарство стали производить в Китае в промышленных масштабах под торговым названием «Восстановительные пилюли Хуато», известные в России под названием «Болюсы Хуато». Свое название препарат получил в честь легендарного врача Хуато, чье имя занимает одно из ведущих мест в ряду основателей китайской медицины.

С первых лет массового производства в Китае наблюдалось так много случаев исцелений постинсульт­ных больных, что за болюсами Хуато закрепилась слава надежного лечебного средства для людей, перенесших инсульт. И в этом заключается самая большая грусть доктора Жаня! Потому что лекарство создавалось в первую очередь для того, чтобы не допустить инсультов! Для этого доктор Жань рекомендует своим пациентам, достигшим 40-летнего возраста, каждый день принимать по утрам 10–12 пилюль.

Бодрый вид доктора не оставляет у его пациентов никаких сомнений в правильности назначенного лечения. Он объясняет необходимость пожизненного приема болюсов Хуато следующим образом: люди все время дышат, их сердце не останавливается ни на минуту, они питаются 3 раза в день, и никого не удивляет, что это нужно делать каждый день. Так почему бы каждый день не ухаживать за своим мозгом, если для этого имеется отличное испытанное средство.