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Великий пост. Испытание или благо?

№ 13(99) от 27.03.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Ирина САВЧЕНКО ]

Великий пост. Испытание или благо?

 У ПРАВОСЛАВНЫХ христиан идет Великий пост. До 27 апреля многие из нас запретили себе так называемую скором­ную пищу. Кто-то делает это из чисто религиозных соображений, другие преследуют дополнительную цель – почистить организм от шлаков, накопившихся за зиму. Однако не следует забывать, что Великий пост приходится на весенний сезон, когда вследствие авитаминоза ослаблены иммунные силы организма. На этом фоне резкое изменение рациона питания, отказ от животной пищи могут привести к белковому дефициту и серьезным обменным нарушениям.

 Частично белковый дефицит восполняется за счет бобовых растений. На время поста горох, фасоль, чечевица должны стать обязательными компонентами вашего рациона. Но белки нам необходимы не только в достаточном количест­ве, но и определенного качества. Белковая молекула построена из 20 аминокислот, 8 из которых наш организм не может синтезировать самостоятельно, а должен получать из пищи. Весь «комплекс полноценности» мы можем найти только в животных продуктах – в молоке, мясе, рыбе, яйцах. Питание одними растительными белками диетологи считают неполезным для здоровья.

 Именно поэтому в продаже стали появляться различные препараты, которые восполняют нехватку ценных биологически активных веществ, помогают нормальному функционированию организма.

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