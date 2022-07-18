Стал известен рейтинг инфекций, которыми туристы заражаются на курортах России

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18 июля 2022, 13:07 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Инфекции, передаваемые половым путем, ротавирус, гепатит А, золотистый стафилококк и вирус Коксаки попали в ТОП-5 инфекций, которыми туристы заражаются на российских курортах.



На первом месте в этой категории болезней находится ротавирусная инфекция (РВИ). Ротавирус называют болезнью грязных рук. Им можно заразиться при несоблюдении элементарных правил гигиены - при контакте с больным РВИ, через общий туалет и предметы обихода. Медики отмечают, что ротавирус многие люди принимают за обычное пищевое отравление.



«Препаратов против ротавируса нет, так что лечение симптоматическое и направлено на нормализацию водно-солевого баланса, нарушенного при рвоте и поносе, и на предотвращение вторичной бактериальной инфекции», — рассказала медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова.



Заболеваемость РВИ в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилась на 46,6%. Самые высокие показатели зарегистрированы среди детей в возрасте 1–2 лет (890,5 случая заболевания на 100 тыс. населения) и до года (593,5 случая на 100 тыс.).



Ещё одной опасностью, подстерегающей туристов на российских курортах, является вирусный гепатит А (болезнь Боткина) — инфекционное заболевание печени, которое проявляется интоксикационным синдромом и желтухой. Заражение происходит при попадании вируса в организм человека через грязные руки, пищевые продукты и воду, загрязненные выделениями больного или носителя инфекции, при личных контактах между членами семьи, сообщила Анжелика Сергеева, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России.



Эксперт отметила, что с момента заражения до начала болезни проходит от 7 до 50 дней, в среднем 35 суток. Она проявляется в виде симптомов, напоминающих грипп или острую кишечную инфекцию: повышение температуры, слабость, недомогание, головная боль, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота, рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье или в области желудка.



Эпидемиологи отмечают необходимость соблюдения элементарных правил личной гигиены — регулярного мытья рук с мылом. При отсутствии воды и мыла можно использовать влажные дезинфицирующие салфетки и санитайзеры.



Золотистый стафилококк занимает третье место по частоте заражений среди туристов на российских курортах.



«Например, он может размножаться в просроченных продуктах питания, таких как заправленные салаты, которые хранятся длительное время с яичной заправкой, майонезным соусом, кисло-молочными продуктами. Обычно в такие продукты стафилококк попадет с необработанных рук повара пункта общественного питания. При неподходящей термической обстановке, неправильных условиях хранения он может многократно размножиться, продуцируя токсины», — сообщил врач-инфекционист Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ.



Эксперты рекомендуют питаться теми продуктами, которые приготовлены самостоятельно.



Вирус Коксаки - еще одна опасность, поджидающая курортников на отдыхе. Им часто заражаются через бытовые предметы и воду, реже - воздушно-капельным путем. Заболевание может сопровождаться высокой температурой, болью в горле, нарушением стула и кожной сыпью.



Пятую строчку рейтинга занимает целый ряд инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Возбудителями являются хламидийная инфекция (хламидиоз), гонококковая инфекция (гонорея), трихомониаз и инфекция, вызванная микоплазмой гениталиум (Mycoplasma genitalium). Именно эти болезни называют венерическими. В случае их выявления назначается незамедлительное лечение.



Самыми простыми способы профилактики считаются барьерные методы контрацепции, в первую очередь презервативы. Тем не менее, по данным лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, за последние годы заболеваемость ИППП в России существенно снижается.



