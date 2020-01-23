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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Роскачество определило вредные добавки в продуктах питания

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

Роскачество определило вредные добавки в продуктах питания

Руководитель "Роскачества" Максим Протасов назвал вредные добавки, которые имеются в продуктах питания.

В частности, количество пестицидов никак не нормируется, при этом количество антибиотиков в мясе птицы намного меньше, чем требуется. Также важное значение имеет отсутствие гормонов в мясе. Руководитель ведомства добавил, что остатки удобрений, пестицидов в продуктах питания совершенно недопустимо. В Европейском Союзе к данному вопросу относятся намного жёстче, устанавливая норму пестицидов. Российские производители очень часто используют удобрения, которые никак не регламентируются на законодательном уровне.

"Роскачество" проводило исследование чая. Продукт тоже проверяли на наличие пестицидов. Почти во всех сортах чая они имелись в минимальном количестве и не представляли серьёзной угрозы для здоровья. Тем не менее, производители должны не забывать уведомлять проверяющие ведомства о том, что содержится в продукте.

Максим Протасов сообщил, что в мясе курицы были найдены следы антибиотиков. Производителям молока была дана рекомендация по усилению контроля за сырьем и кормовой базой.

В России сектор антибиотиков контролируется ограничено. Чтобы антибиотиков в молочной продукции не было, производители должны утилизировать молоко в период лечения. Если речь идёт о птице, то использование антибиотиков должно быть прекращено за неделю до забоя. Но много ли найдётся добросовестных производителей, которые в противовес прибыли поставят здоровье людей?

ПВ

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