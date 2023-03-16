Нeute: женщина после перенесенного ковида не может различать лица людей

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Источник: Heute

Издание Heute сообщило, что 28-летняя девушка по имени Энни после перенесенного ковида перестала отличать лица людей. По её словам, она не может разобраться, кто её дядя, а кто отец, их лица стали для нее одинаковыми.

Врачи утверждают, что после коронавирусной инфекции могут появиться различные последствия. Например, нарушения памяти или внимания. Однако случай прозопагнозии («лицевая слепота») был впервые зафиксирован.

Энни провела несколько обследований. Медики подтвердили, что трудности с распознаванием лиц действительно является последствием после перенесенного заболевания.