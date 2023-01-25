Бумажные карты вместо навигатора: учёные предложили эффективный способ отсрочки деменции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 января 2023, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Исследователи из Университета Макмастера выяснили, что спортивное ориентирование тренирует мозг. Оно может эффективно помочь в борьбе со снижением когнитивных функций.

Учёные опросили здоровых людей в возрасте от 18 до 87 лет с разной степенью развития навыков в ориентировании – отсутствующими, средними, продвинутыми и профессиональными. В итоге выяснилось, что те, кто занимался спортивным ориентированием, имели лучшую память и пространственную навигацию.

Цель ориентирования заключается в том, чтобы как можно скорее переместиться по незнакомой местности, находя контрольные точки только с помощью компаса и карты. Исследователи университета предполагают, что когнитивные и физические задачи, решающиеся во время спорториентирования, стимулируют части мозга, которые наши древние предки использовали для собирательства и охоты. Авторы также отметили, что в отсутствие активной навигации мы рискуем потерять данную нейронную архитектуру.

Во время заболевания Альцгеймера, потеря ориентирования является одним из самых ранних симптомов. Учёные указывают на существование двух простых способов включить ориентирование в повседневную жизнь. Первое – нужно отключить GPS и использовать карту, чтобы найти свой путь во время путешествия, и второе – необходимо прокладывать новые маршруты во время ходьбы, бега или велосипедной езды.