Красная икра может быть полезной для профилактики рака кишечника

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 декабря 2022, 14:44

Фото: GlobalLookPress

Известный диетолог Михаил Гинзбург считает, что употребление красной икры как никогда положительно влияет на здоровье человека. Его выводы процитировал «ПолитЭксперт».

По мнению медика, вышеупомянутая икра, съеденная в умеренном количестве способствует профилактике различных заболеваний. Врач утверждает, что красная икра защищает организм от так называемого «плохого» холестерина. Она полезна для профилактики атеросклероза и его осложнений – инфаркта и инсульта.

Красная икра обладает и другими полезными свойствами, обусловленными наличием витаминов D и B в её составе. Её употребление способствует снижению риска развития онкозаболеваний кишечника, а также молочной и предстательной желез.