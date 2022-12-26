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Аргументы Недели → Здоровье 13+

Красная икра может быть полезной для профилактики рака кишечника

, 14:44

Красная икра может быть полезной для профилактики рака кишечника
Фото: GlobalLookPress

Известный диетолог Михаил Гинзбург считает, что употребление красной икры как никогда положительно влияет на здоровье человека. Его выводы процитировал «ПолитЭксперт».

По мнению медика, вышеупомянутая икра, съеденная в умеренном количестве способствует профилактике различных заболеваний. Врач утверждает, что красная икра защищает организм от так называемого «плохого» холестерина. Она полезна для профилактики атеросклероза и его осложнений – инфаркта и инсульта.

Красная икра обладает и другими полезными свойствами, обусловленными наличием витаминов D и B в её составе. Её употребление способствует снижению риска развития онкозаболеваний кишечника, а также молочной и предстательной желез.

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