Скорая помощь в России работает в режиме цейтнота

В ряде российских регионов нагрузка на скорую помощь возросла в два раза из-за вспышки ОРВИ. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 15,8%, а за неделю до этого — на 35%. Из-за этого многим врачам не дают уехать в отпуск или взять выходной, а в Свердловской области помогать вызвали студентов, а также специалистов из медицины катастроф. Большинство медработников работают в несколько смен.
В Новосибирской области поликлиники работают по 12 часов в сутки 7 дней в неделю, так как люди вызывают врача в разы чаще. Такая же ситуация в Ставропольском крае, где большинство вызовов связаны с высокой температурой у детей.
В Ленинградской области столкнулись с высочайшим уровнем госпитализацией детей, но разделение нагрузки с амбулаторной системой, а также привлечение среднего медперсонала помогает справиться с проблемой.
В Департаменте здравоохранения столицы отметили, что нагрузка на службу скорой в рамках нормы.
Председатель профсоюза врачей скорой Дмитрий Беляков обратил внимание, что переработки врачей скорой связаны не только с дефицитом кадров, но и с недостатком людей в поликлиниках, а также привычкой населения вызывать скорые даже когда в этом нет большой необходимости.
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