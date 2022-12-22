Скорая помощь в России работает в режиме цейтнота

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 декабря 2022, 14:33

В ряде российских регионов нагрузка на скорую помощь возросла в два раза из-за вспышки ОРВИ. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 15,8%, а за неделю до этого — на 35%. Из-за этого многим врачам не дают уехать в отпуск или взять выходной, а в Свердловской области помогать вызвали студентов, а также специалистов из медицины катастроф. Большинство медработников работают в несколько смен.



В Новосибирской области поликлиники работают по 12 часов в сутки 7 дней в неделю, так как люди вызывают врача в разы чаще. Такая же ситуация в Ставропольском крае, где большинство вызовов связаны с высокой температурой у детей.



В Ленинградской области столкнулись с высочайшим уровнем госпитализацией детей, но разделение нагрузки с амбулаторной системой, а также привлечение среднего медперсонала помогает справиться с проблемой.



В Департаменте здравоохранения столицы отметили, что нагрузка на службу скорой в рамках нормы.



Председатель профсоюза врачей скорой Дмитрий Беляков обратил внимание, что переработки врачей скорой связаны не только с дефицитом кадров, но и с недостатком людей в поликлиниках, а также привычкой населения вызывать скорые даже когда в этом нет большой необходимости.