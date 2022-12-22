Диетолог Мухина: новогодняя ночь – настоящее испытание для желудка

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22 декабря 2022, 11:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Врач-диетолог Мария Мухина рассказала изданию «Народные новости», что стоит есть в грядущую новогоднюю ночь, которая с каждым часом становится всё ближе. Эксперт отметила, что в первую очередь важно сохранить режим питания. После 12 уж точно не стоит плотно кушать. Лучше садиться за стол в районе 6 вечера и заканчивать после 11. Именно этот способ может помочь избежать изжоги и набора лишних килограмм.

Диетолог называет новогоднюю ночь настоящим испытанием для печени и желудка. Многие сейчас уже стали понимать всю серьёзность ситуации, и частенько переносят все пышные застолья на проводы старого Нового года, до 9 часов. Блюда начинают употреблять в 6, а в 9 уже заканчивают. Что касается новогодней ночи, то там обычно в дело идут лёгкие фруктовые десерты и напитки. Врач советует заканчивать застолье за 2 или 3 часа до сна.

По мнению эксперта, лучше всего будет сделать упор на диетические блюда. Ведь они не навредят здоровью, а также не приведут к лишним килограммам. В интернете существует немало рецептов постных салатов, закусок и горячего, которые в несколько раз меньше по калорийности. «Новый год – это семейный и уютный праздник, но не праздник живота», - обращает внимание Мария Мухина.