Врач Гизингер заявила, что повышенный уровень кортизола приводит к «заеданию» стресса

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20 августа 2022, 07:58

сэндвич, https://unsplash.com/photos/kwjji93XQlA

Врач, доктор биологических наук Оксана Гизингер объяснила в рамках беседы с журналистами, по какой причине при стрессе пищевое поведение человека меняется и как избежать его опасных последствий.

В стрессовый период, по словам эксперта, нервная система посылает надпочечникам сигнал, чтобы они вырабатывали адреналин, который приводит человека в особое состояние для быстрого принятия решений. В этот момент есть некогда. Если же стресс сохраняется, то надпочечники выделяют гормон кортизол, усиливающий аппетит.

Оксана Гизингер в беседе с RT отметила, что если проблемная ситуация не разрешилась или реакция на стресс остается в положении "включено", количество вышеуказанного гормона остается слишком высоким, что приводит к постоянному перееданию, причем зачастую именно жирной и сладкой пищи.

Более того, люди в состоянии стресса меньше спят и двигаются, употребляют больше алкоголя, что может привести к избыточному весу.

Специалист порекомендовала при постоянном стрессе и проблемах с весом обратиться к врачу и сдать анализы, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.