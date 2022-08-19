Диетолог Мещерякова рассказала, как правильно витаминизироваться

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 августа 2022, 16:38

Фото: stockvault.net

Многие люди в летние сезоны стараются есть больше фруктов и овощей, чтобы запастись витаминами на год вперед. Возможно ли это, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова, сообщают «Народные новости».

По мнению специалиста, это может сильно навредить здоровью человека и вызвать аллергические реакции. Также большое количество сахара, которое попадёт в ваш организм может привести к жировым накоплениям.

«По этой причине старайтесь есть поменьше очень сладких фруктов (виноград, спелые персики), отдавая предпочтение менее сладким (смородина, садовая клубника, зеленые яблоки и так далее)», — посоветовала Татьяна Мещерякова.