Врач-диетолог Мойсенко заявила, что переедание яблок может привести к нарушению метаболических процессов в организме

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 августа 2022, 07:55

яблоки, https://unsplash.com/photos/0QY1JXcetxY

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко предупредила, что чрезмерное употребление яблок, сезон которых начался в Центральной России, может привести к нарушению метаболических процессов в организме.

Римма Мойсенко обратила внимание на то, что овощей в рационе человека должно быть много, а вот употребление фруктов, в частности, яблок, следует ограничить.

Врач в разговоре с Радио Sputnik порекомендовала есть не более трех яблок в день, поскольку в противном случае могут быть нарушены метаболические процессы, связанные с углеводным обменом. Людям сахарным диабетом, по словам диетолога, вообще стоит отказаться от их употребления, так как в плодах содержится много фруктозы.