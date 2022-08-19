Православные верующие 19 августа отмечают Преображение Господне

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19 августа 2022, 07:21 Источник: РИА "Новости"

яблоки, https://unsplash.com/photos/I58f47LRQYM

19 августа в Русской православной церкви встречают Преображение Господне. Иеромонах Феодорит (Сенчуков) рассказал журналистам о главных традициях, которые соблюдают верующие в этот праздник.

Другое название Преображения Господня – Яблочный спас. Оно напоминает о том, что в этот день православные верующие традиционно освящали фрукты. Иеромонах Феодорит (Сенчуков) отметил, что исторически полагалось освящать в храме виноград как символ нового урожая, однако в нашей полосе яблок больше. Есть их впоследствии нужно с молитвой.

Священнослужитель также отметил, что верующим в этот праздник следует молиться, а неверующим – прийти к вере. Преображение Господне символизирует то, что Бог себя явил, а людям только надо его увидеть.