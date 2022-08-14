Православные христиане сегодня отмечают начало Успенского поста и Медовый Спас

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14 августа 2022, 09:44 Источник: РИА "Новости"

мед, https://unsplash.com/photos/g0TrNRdwJQw

В воскресенье, 14 августа, у православных христиан начинается Успенский пост, который продлится две недели. Также верующие сегодня отмечают Медовый Спас, поэтому в храмах освящают мед нового урожая.

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков сообщил, что Успенский пост, предшествующий праздникам Успения Божией Матери и Преображения Господня, является коротким, но достаточно строгим.

В храмы в этот день также приносят мед для освящения. По словам священнослужителя, не стоит думать, что после обряда продукт получает особую силу – смысл в том, что мед, а также те, кто его изготавливают и потребляют, благословляются церковью.