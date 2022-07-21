21 июля православные отмечают праздник чудотворной иконы Казанской Божией Матери

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21 июля 2022, 17:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Чудотворная Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых святынь в России. 21 июля православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. Эта дата связана с явлением Богородицы в Казани, которое произошло в июле 1579 года. С тех пор Матушка Богородица оберегает Русь от бед, невзгод, нечисти! Практически в каждом городе России есть церковь, храм в честь Казанской Божией Матери. Но, пожалуй, самый известный – Казанский собор в Санкт-Петербурге!

Храм, стоящий в самом сердце Петербурга, в центральной части Невского проспекта - кафедральный собор митрополии - несомненно заслуживает посещения. Ныне в Казанском соборе находится чудотворная икона Божией Матери Казанской. История гласит, что когда Петр Великий решил открыть России выход к Балтийскому морю и начал борьбу со Швецией, он взял эту икону в "путеводительницу своему воинству и в день брани на шведов в щит и покров и, победив до конца врага помощью Богоматери, основал на реке Неве новую столицу Русского царства. А святую икону Божией Матери, как ограждение и освящение новой столице, в сердце города поставил". "Еще легенда гласит, что лик Казанской Божией Матери был необычайно красив и светел, а сияние иконы завораживало людей. Во время молебен многие исцелялись: слепые получали прозрение, хромые уходили из храма без костылей... Икона явила огромное количество чудес и исцелений, но в 1904 году она была похищена грабителями и уничтожена. Но, с иконы успели сделать несколько копий. Особо почитаются и считаются так же чудотворными две из них: Московская икона (Богоявленском Патриаршем соборе в Елохове - прим. авт.) и Петербургская в Казанском Соборе. Это икона самая почитаемая в городе на Неве, ведь в Великую Отечественную войну, когда сил уже не осталось в блокадном Ленинграде, жители совершили крестный ход именно с этой иконой. Возможно, поэтому город выстоял и не сдался врагу. Сегодня, как и много веков назад люди идут в этот храм, чтобы поклониться иконе Божией Матери Казанской.