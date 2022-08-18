Дарья Русакова назвала продукты, способствующие снижению веса

Врач-диетолог нутрициолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты могут помочь справиться с чувством голода, а также нормализовать пищеварение и улучшить кровообращение, сообщает ПолитЭксперт.
По словам Дарьи, аромат цитруса, корица, мята и имбирь помогут во время диеты, благодаря этим продуктам снижается аппетит.
«Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому. Блюда с этой специей обладают приятным ароматом, ярким вкусом. Она идеальна для низкокалорийных десертов», — сказала диетолог.
Мята же положительно влияет на нервную систему и успокаивает. А имбирь выводит лишнюю жидкость и вредные вещества из организма, способствуя тем самым более быстрому снижению веса, объяснила эксперт.
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