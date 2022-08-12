Диетолог Королева: малина будет полезна в разгрузочных программах

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12 августа 2022, 11:22

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева рассказала Агентству городских новостей «Москва», как устроить разгрузочные дни на малине, и чем они могут быть полезны.

Врач рассказала, что малина насыщена витаминами группы A, B, C, E , минеральными веществами и жидкими кислотами. Все это, безусловно, полезно для организма. По словам врача, на ягоде можно устраивать разгрузочные дни.

«Учитывая наличие растительной клетчатки в составе, углеводов, жиров, это полезный питательный продукт; в то же время с его детоксикационным, мочегонным действием малина будет полезна в разгрузочных программах», — заявила Маргарита Королева.

Врач-диетолог также добавила, что во время разгрузочных дней к малине можно «подключать» и другие ягоды. Например, чёрную смородину и клубнику. В сочетании с малиной объем ягод должен составлять около 1,5 кг, в день этого должно хватить на 6 приемов пищи.

Королева подчеркнула, что на ягодном детоксе следует не забывать пить воду без газа — порядка 2,5 литров. При соблюдении всех условий, можно не только насладиться вкусом плодов, но и сбросить вес.

Диетолог уточнила, что противопоказания к малиновым разгрузочным дням свойственны людям с болезнями почек, мочекаменной болезнью и дивертикулезом.