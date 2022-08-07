Диетолог Соломатина призвала мелко нарезать грибы перед употреблением

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7 августа 2022, 07:50

грибы, https://unsplash.com/photos/M3K5DdHZz3I

Врач-диетолог Елена Соломатина в рамках беседы с представителями средств массовой информации 7 августа рассказала, в каком виде лучше всего готовить грибы, которые очень полезны для организма.

Елена Соломатина уточнила, что в грибах содержится достаточное количество питательных веществ, но они плохо усваиваются, особенно в случае неправильного приготовления.

Диетолог в беседе с RT обратила внимание на то, что обычно грибы употребляют в виде жюльена, однако это тяжелая пища для печени и поджелудочной железы, впрочем, как и жареные грибы с картошкой.

Соломатина посоветовала употреблять грибы в малом количестве, желательно мелко нарезанными, а лучше – в виде подливы.