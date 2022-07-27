Кардиолог Шугушев назвал страх смерти возможным признаком «немого инфаркта»

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27 июля 2022, 07:49 Источник: Радио Sputnik

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Доктор медицинских наук, кардиолог Заур Шугушев сообщил, что существует "немой инфаркт", который может убить человека почти без предупреждения. Врач рассказал, как распознать такое состояние.

Заур Шугушев отметил, что некроз тканей сердца часто безболезненно протекает у людей с сахарным диабетом второго типа, который поражает нервные окончания, вследствие чего человек не чувствует, что у него отмирает кусок сердца.

Кардиолог в беседе с Радио Sputnik отметил, что самый частый симптом "немого инфаркта" – страх внезапной смерти. Кроме того, у таких пациентов появляется резкая необъяснимая слабость, их бросает в холодный липкий пот, а также у них возникает дискомфорт в нетипичных местах – в челюсти, левой руке, животе или около шеи.

При появлении вышеуказанных признаков следует срочно обратиться к врачу.