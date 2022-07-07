Врачи назвали первые признаки развития инфаркта и инсульта

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 июля 2022, 18:52

Аномальная жара оказывает крайне негативное влияние на здоровье россиян. Врачи рекомендуют в такие дни быть предельно осторожными. В жару число инфарктов и инсультов стремительно увеличивается. Экстремальные условия выступают индикатором проблем со здоровьем.



Инфаркты и инсульты в последнее время стали случаться и у молодых людей. Основная проблема кроется в атеросклерозе, когда на стенках сосудов откладываются бляшки, сужающие просвет. В итоге организму не хватает питательных веществ, кислорода. Как следствие возникают инфаркты, инсульты и другие проблемы. Зачастую они развиваются из-за малоподвижного образа жизни и вредных привычек. Чтобы исключить появление проблемы, необходимо следить за своим здоровьем. Нужно измерять давление, уровень сахара. Многие проблемы можно выявить в ходе диспансеризации. В большинстве случаев регулярное обследование позволяет обнаружить онкологические образования и другие патологии. О наличии некоторых заболеваний люди даже не догадываются.



Признаком проблем с кровообращением является посинение носогубного треугольника. Такой сигнал говорит о нехватке кислорода. Онемение руки или ноги может быть сигналом наступления инсульта.



В таком случае нужно попросить человека протянуть руки. Если сила в ладонях разная, то это также признак инсульта. Кроме того, при данном заболевании улыбка человека будет перекошена в одну сторону. Важно помнить, что при обнаружении вышеуказанных признаков, человек должен быть максимально быстро доставлен в больницу.