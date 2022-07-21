Терапевт Асанов призвал пожилых людей в жаркую погоду позже обедать и дважды в день измерять давление

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21 июля 2022, 17:00 Источник: Общественная служба новостей

измерение давления, https://unsplash.com/photos/3hTQWOv0yjQ

Врач-терапевт Тимур Асанов в четверг, 21 июля, заявил, что в жаркую погоду наиболее уязвимыми являются пожилые люди, поскольку у граждан старшего возраста снижены компенсаторные возможности организма.

В ближайшие выходные в столичный регион вернется жаркая погода. Тимур Асанов отметил, что летом здоровье пожилых людей обычно улучшается – у них стабилизируется артериальное давление, реже болят суставы и возникают сердечно-сосудистые симптомы. Многие возрастные граждане в связи с этим перестают принимать необходимые лекарства, которые особоенно важно пить в жару.

Терапевт в беседе с Общественной службой новостей уточнил, что пожилым людям в жаркую погоду следует ограничить употребление высококалорийных продуктов и белка. Обедать лучше позже обычного. Также необходимо соблюдать питьевой режим.

Гражданам, страдающим артериальной гипертензией, измерять давление стоит не менее двух раз в день, чтобы не допускать скачков.