Диетолог Соломатина: летние супы помогут нормализовать артериальное давление

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26 июня 2022, 10:19

Anatoly Prososov/Russian Look, globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе летних супов для здоровья, в частности для профилактики артериального давления, снижения уровня глюкозы и похудения.

Так, диетолог отметила, что супы, содержащие свёклу: ботвинник и свекольник, помогут нормализовать артериальное давление, так как в них содержатся «минеральные соли, калий и магний».

Также Соломатина посоветовала добавлять в супы такие ингредиенты, как щавель и ревень, однако первый продукт стоит употреблять в небольших количествах, если у человека «склонность к подагре и образованию камней в почках».

Собеседница RT порекомендовала изменить рецепт привычной окрошки и вместо картофеля добавлять топинамбур – он понижает уровень глюкозы в крови. Основу можно выбрать по вкусу: квас, кефир или любой кисломолочный продукт.

Диетолог подчеркнула, что супы обязательно должны быть комнатной температуры для усвоения организмом.

В заключение врач заявила, что летние супы также способствуют снижению веса, поскольку «создают чувство сытости, но при этом не ведут к набору».