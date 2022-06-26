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Аргументы Недели Общество 13+

Диетолог Соломатина: летние супы помогут нормализовать артериальное давление

, 10:19

Диетолог Соломатина: летние супы помогут нормализовать артериальное давление
Anatoly Prososov/Russian Look, globallookpress.com

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе летних супов для здоровья, в частности для профилактики артериального давления, снижения уровня глюкозы и похудения.

Так, диетолог отметила, что супы, содержащие свёклу: ботвинник и свекольник, помогут нормализовать артериальное давление, так как в них содержатся «минеральные соли, калий и магний». 

Также Соломатина посоветовала добавлять в супы такие ингредиенты, как щавель и ревень, однако первый продукт стоит употреблять в небольших количествах, если у человека «склонность к подагре и образованию камней в почках». 

Собеседница RT порекомендовала изменить рецепт привычной окрошки и вместо картофеля добавлять топинамбур – он понижает уровень глюкозы в крови. Основу можно выбрать по вкусу: квас, кефир или любой кисломолочный продукт. 

Диетолог подчеркнула, что супы обязательно должны быть комнатной температуры для усвоения организмом. 

В заключение врач заявила, что летние супы также способствуют снижению веса, поскольку «создают чувство сытости, но при этом не ведут к набору». 

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