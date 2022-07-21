В Челябинской области продолжает расти заболеваемость и смертность от ковида

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21 июля 2022, 10:28 Анна Семенова

У врачей вновь начинается сложный период, заболевших все больше. Фото: ru.freepik.com

Цифры каждый день все больше.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 126 южноуральцев, среди которых четверо школьников. Это приличная разница с показателями недельной давности, когда регистрировалось менее ста заразившихся за день. Также резко выросли и цифры по смертности, за день скончалось четыре человека (для сравнения, вчера был один умерший). При этом выписалось по выздоровлению за сутки вдвое меньше – 61 человек.

На 21 июля в регионе официально переносит COVID-19 под присмотром врачей 1 815 человек.

А тем временем РБК публикует исследование компании «Россгосстрах Жизнь», согласно которому врачи рекомендуют соблюдать меры безопасности, носить маски и протирать руки антисептиком, а самое главное, вакцинироваться.

В июле коэффициент распространения COVID-19 в стране вырос до максимального значения, каких не наблюдалось с февраля. Оперштаб в России сообщил, что за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 30,2%, число госпитализаций увеличилось на 3,2%.