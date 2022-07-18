Эпидемиологи считают, что в России ковидом переболели практически все

В России фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Значительный прирост заразившихся наблюдается в столице. В московском оперативном штабе не исключают возврата к масочному режиму в общественных местах. При этом полный отказ от них произошёл всего две недели назад.
Медики отмечают сходство нового вида коронавируса с обычным ОРВИ. Скорее всего, острая фаза пандемии в стране завершилась. Небольшой всплеск заболеваемости является ступенью к переходу к обычной жизни. В столице каждые сутки заражается порядка тысячи человек. Подъём заболеваемости вызван появлением нового штамма «Омикрона». Он отличается слабым действием. Его лечение схоже с лечением обычного респираторного вируса. Новый штамм менее «летален».
«Роспотребнадзор» сообщил, что угроз массового распространения вируса нет, но лечебным учреждениям нужно быть готовым к серьёзным вызовам. Коронавирус остаётся в популяции. Это значит, что будут как спады, так и вспышки заболеваемости. В свою очередь вакцинация доказала эффективность защиты от тяжёлого течения заболевания и летального исхода.
Эпидемиологи считают, что в России переболели практически все люди. Благодаря этому был выработан коллективный иммунитет. Он сохранится ещё определённое время. Для его поддержания требуется ревакцинация.
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