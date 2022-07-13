Многие до самой смерти думают, что российское здравоохранение в принципе не способно их спасти

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 июля 2022, 16:31

Официально в России живут почти 4 млн онкологических больных. И даже ребёнку понятно, что приостановка плановых осмотров во время пандемии привела к росту числа запущенных случаев. Вот в 2019 г. выявили 640 тыс. новых пациентов. В ковидном 2020-м до врачей дошли только 556 тыс. человек из ожидавшихся 670 тысяч. Отсюда в 2021 г. заболеваемость подскочила до 791 тыс. случаев. А в 2022 г. президент Противоракового общества России Давид Заридзе ожидает новый наплыв больных раком, с которым система здравоохранения едва справляется, работая на пределе.



Надо признать, что в 2020-е российские онкологи достигли существенного прогресса в лечении. Директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн отмечает, что на 100 тыс. населения нынче 197 летальных исходов. А при СССР было под 300. На целых 30% упала так называемая «одногодичная летальность», когда пациент умирает в первый год выявления онкологии. Опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин успешнее всего поддаются лечению – около 80% пациентов.



Ведущей причиной смерти от онкологических заболеваний в мире оставался рак лёгких с 1, 8 млн случаев – 18% от общего числа смертей от рака. За ним следуют: колоректальный рак – 9, 4%, рак печени – 8, 3%, желудка – 7, 7% и женской груди – 6, 9%. В России структура другая: нам всю картину портит заболеваемость колоректальным раком. На 100 тыс. населения приходится 46, 5 случая, а в остальном мире – 24, 8. Почти вдвое меньше. Далее по распространённости у нас идёт рак молочной железы – 44, 6 случая на 100 тыс. населения, на третьем месте – трахея, бронхи и лёгкое. В общем, заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований у нас выше среднемировых показателей, признаёт Каприн.



Как выяснили социологи, россияне не любят обращаться к врачам. 53% опрошенных просто не хватает времени, а 27% в принципе не доверяют врачам. Ещё 4% и вовсе боятся врачей, а 14, 5% респондентов полагают, что нет смысла обращаться за помощью при лёгком недомогании – подумаешь, рука отнимается или в слюне появилась кровь. Если симптомы не проходят в течение недели, только 46% россиян всё же сдадутся эскулапам. Однако треть жителей России всё равно ждут до последнего и обращаются в медучреждение только в крайнем случае. Уже сегодня большинство предпочитают частника, не желая связываться с казённой медициной, – 33 и 27% опрошенных соответственно. Как при таком раскладе в России может быть маленькая смертность от рака – непонятно.



Замордованный измученный пациент часто предпочитает сидению в очередях в онкодиспансере зажечь напоследок в Таиланде. Этот ход понятен каждому, кто посещал онколога в российской глубинке. Многие до самой смерти думают, что российское здравоохранение в принципе не способно их спасти. А у него просто есть более важные дела.



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