Клещи покусали более 15 тысяч южноуральцев

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

7 июля 2022, 13:27 Анна Семенова

Клещи нападают активнее, чем в прошлом году. Фото из архива редакции

Это на три тысячи больше, чем в прошлом году .

Роспотребнадзор опубликовал цифры по укусам клеща на 1 июля 2022 года. К этому дню от зловредных членистоногих пострадали уже 15 251 южноуральцев, в том числе 3683 ребенка. Это почти на три тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. 177 человек попали в больницу с подозрением на энцефалит.

Активность клещи проявляют во всех районах области. Рекорды по обращениям к врачу бьет Челябинск -3227 человек. Очевидно, что люди выезжают за город за грибами, ягодами и на лесные прогулки и привозят клещей на себе. На втором месте Миасский городской округ, здесь пострадало 2656 человек. На третьем месте Магнитогорск с количеством укушенных 1109 человек.

Важно выходя на природу соблюдать нехитрые меры безопасности: надевать светлую одежду, заправлять штаны в носки, накрывать голову косынкой или другим убором, чтобы клещ не имел доступа к вашему телу. Пользуйтесь репеллентами, регулярно осматривайте друг друга, животных, если они прогуливаются с вами, а также грибы или ягоды, которые вы собрали.

Если клещ вас укусил, обратитесь в инфекционный кабинет районной поликлиники или в травмпункт, если пострадали в выходные. Сдать букашку на анализ можно в частную лабораторию (Инвитро, ПМТ), а также в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском, Карталинском, Брединском, Варненском районах», ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль».