Врач-терапевт Бекетов предостерег людей с болезнями сердца от посещения водоемов в жаркую погоду

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30 июня 2022, 09:10

пруд, https://unsplash.com/photos/qBJmwk9m4z0

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Владимир Бекетов утром в четверг, 30 июня, заявил, что людям, страдающим болезнями сердца, лучше воздержаться от посещения водоемов в жаркую погоду.

Владимир Бекетов порекомендовал не плавать в жару гражданам с ишемической болезнью сердца, нарушением сердечного ритма, артериальной гипертензией, метаболическим синдромом и выраженным ожирением, поскольку возможно обострение этих заболеваний.

На солнце нельзя долго находиться людям, которые страдают аутоиммунными и аутовоспалительными заболеваниями, системной красной волчанкой, ревматизмом.

Медик в беседе с Агентством городских новостей "Москва" обратил внимание, что адекватная для купания температура воды составляет 25-26 градусов и выше. В водоеме следует находиться в головном уборе в часы минимальной солнечной активности. Кроме того, необходимо наносить средство для защиты от солнца и пить много воды.