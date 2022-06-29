Врач Ковтун заявил об опасности употребления алкоголя в жару

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29 июня 2022, 14:27 Источник: Общественная служба новостей

бутылки, https://unsplash.com/photos/aK6WGqxyHFw

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал в рамках разговора с представителями СМИ утром в среду, 29 июня, рассказал, почему в жаркую погоду не рекомендуется употреблять спиртные напитки.

Александр Ковтун подчеркнул, что в жару "всасываемость" и опьяняющий эффект алкоголя наступают быстрее, вследствие чего для ухудшения состояния требуется меньшая доза спиртного.

Психиатр-нарколог в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что в жаркую погоду окружающим тяжело понять, что их близкий или друг получил солнечный и тепловой удар, а не только опьянел, вследствие чего могут несвоевременно вызывать врачей.

Ковтун также порекомендовал не увлекаться пивом для утоления жажды, поскольку алкоголь имеет обезвоживающий эффект – мочевыделительная система начинает работать быстрее, вследствие чего дефицит воды остается.