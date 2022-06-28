Фельдшер Беляков призвал в жару оставаться дома

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28 июня 2022, 11:20 Источник: Общественная служба новостей

лето в Москве, https://unsplash.com/photos/S3BXe0iZQWE

Лидер профсоюза "Фельдшер" Дмитрий Беляков в рамках разговора с представителями СМИ во вторник, 28 июня, дал советы, как вести себя в жару, которая в последние дни накрыла столичный регион.

Дмитрий Беляков предупредил, что тепловой удар может произойти у любого человека. Его симптомами являются головная боль, повышение температуры тела, бледность, в некоторых случаях потеря или спутанность сознания. В данном случае необходимо срочно вызвать скорую помощь, больного переместить в тень, расстегнуть ему ворот, положить холодное на голову и под мышки. Можно полить пострадавшего от жары водой, положить что-то под ноги.

В беседе с Общественной службой новостей фельдшер заявил, что опасаться необходимо солнечного ожога, который проявляется обычно на второй или третий день после посещения пляжа.

Кроме того, врач призвал не заходить в водоемы после употребления спиртного, поскольку может случиться рефлекторная остановка сердца.

Беляков порекомендовал в жаркую погоду не выходить на улицу надолго, а если это невозможно, то покрывать голову, держаться в тени и пить больше воды. Также следует ограничить физические нагрузки. Гипертоникам желательно оставаться дома, принимать необходимые лекарства и проветривать помещение.