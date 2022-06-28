За сутки от ковида в Челябинской области скончались четыре южноуральца

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28 июня 2022, 11:01 Анна Семенова

Каждый день заболевает несколько десятков южноуральцев. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Болезнь переносят более 1500 жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев коронавируса, среди получивших положительные ПЦР-тесты пять школьников. В это же время выписались по выздоровлению 45 южноуральцев. На анализ направлено 4 320 человек с признаками ОРВИ. Четверо скончались в больницах, не справившись с последствиями вируса.

На 28 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 537 человек.

А в это время в мире зафиксирован первый случай заражения человека коронавирусом от кошки. Об этом пишет ТАСС. Заболевшие отец и сын проживают в Таиланде. После их госпитализации анализы взяли у домашней кошки, и они оказались положительными. Через неделю у ветеринара, бравшего ПЦР, появились симптомы болезни. Геномное секвенирование подтвердило, что кошка, ее хозяева и ветеринар были заражены одним и тем же вариантом вируса.

Российские ученые считают, что единичный факт еще ни о чем не говорит. Чтобы доказать возможность заражения от домашних животных, нужно хотя бы десять подобных случаев.