В Челябинской области за сутки заболели ковидом 90 человек

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27 июня 2022, 09:45 Анна Семенова

Заболевших становится меньше, но они есть. Фото: ru.freepik.com

Цифры в регионе немного снизились.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 90 человек, в том числе четыре школьника. При этом выписались по выздоровлению 86 человек. На ПЦР-анализ направили 4 970 южноуральцев с признаками ОРВИ. Два человека оказались бессильны перед ковидом и скончались.

На 27 июня в регионе переносят COVID-19 под присмотров врачей 1 497 человек.

А ТАСС сообщает, что на прошедшей неделе по стране зарегистрировано уменьшение случаев заражения. На 5%, но все же. С 20 по 26 июня заболели 20 621 россиян, а неделей ранее - 21 673. Также стало меньше госпитализаций – на 9,2% и смертей - на 3,2%.