В Челябинской области за сутки заболели ковидом 90 человек

Цифры в регионе немного снизились.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 90 человек, в том числе четыре школьника. При этом выписались по выздоровлению 86 человек. На ПЦР-анализ направили 4 970 южноуральцев с признаками ОРВИ. Два человека оказались бессильны перед ковидом и скончались.
На 27 июня в регионе переносят COVID-19 под присмотров врачей 1 497 человек.
А ТАСС сообщает, что на прошедшей неделе по стране зарегистрировано уменьшение случаев заражения. На 5%, но все же. С 20 по 26 июня заболели 20 621 россиян, а неделей ранее - 21 673. Также стало меньше госпитализаций – на 9,2% и смертей - на 3,2%.