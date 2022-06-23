За сутки в Челябинской области ковидом заболел 91 человек

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23 июня 2022, 10:01 Анна Семенова

По опросу, больше половины жителей страны считают, что пандемия не закончилась. Фото: ru.freepik.com

Всего на ПЦР-тест направили 6324 южноуральца.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получил 91 человек, в том числе 8 школьников. При этом выписались по выздоровлению 68 человек. Два человека скончались в больнице, не справившись с инфекцией.

На 23 июня в регионе официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 568 человек.

Как сообщает ТАСС, 53% процента опрошенных россиян уверены, что новая волна коронавируса еще будет. Но есть и такие, кто считает, что пандемии никогда и не было, таких насчитали 16%.

Также более 50% людей рассказали, что вакцинированы. 37% из них признали, что это эффективная мера против заболевания. В будущем готовы сделать прививку 61% опрошенных.