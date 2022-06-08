Диетолог Мухина заявила, что употребление продуктов в нарезке может привести к отравлению

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8 июня 2022, 08:39 Источник: Радио Sputnik

нарезка, Julia Filirovska: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8251572/

Диетолог Марият Мухина в рамках разговора с журналистами в среду, 8 июня, рассказала, что к мясным и сырным нарезкам нужно относиться с осторожностью, поскольку их употребление связано с рисками.

Марият Мухина отметила, что недобросовестные ритейлеры могут продавать в нарезке товары с истекшим сроком годности, нарушая безопасную производственную упаковку и ставя собственный срок годности. Это может привести к тому, что человек употребит некачественную еду со штаммами грибов, различными бактериями, а также условно патогенными микроорганизмами. У покупателя могут возникнуть кишечные инфекции или отравления.

Диетолог в беседе с Радио Sputnik уточнила, что в случае приобретения нарезки летом для завтрака, обеда или ужина на даче ее употребление может вызвать инфекционно-токсический шок, поскольку за время в пути на участок продукты нагреваются, что приводит к усиленному размножению паразитов.