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Аргументы Недели Общество 13+

Агроном Воробьев рассказал, как выбирать безопасную черешню: у ягоды не должно быть «белёсой ложбинки»

, 17:05 Источник: Радио Sputnik

Агроном Воробьев рассказал, как выбирать безопасную черешню: у ягоды не должно быть «белёсой ложбинки»
Черешня. Фото: Виктор Лисицын/globallook.com

Черешня, которая уже появилась в продаже в магазинах и на рынках, может стать причиной серьезного отравления, поэтому нужно тщательно осматривать ягоду перед покупкой, порекомендовал в эфире радио Sputnik агроном Михаил Воробьев.

По его словам, опасность представляет черешня, которая незадолго до уборки урожая была обработана ядохимикатами. Определить, чистый ли продукт перед вами, можно по ложбинке в том месте, где плодоножка прикрепляется к ягоде.

«Если черешню относительно недавно обрабатывали какими-то ядохимикатами, то в этом углублении будет белесый налет. С ягод в процессе транспортировки этот налет может стереться, а ложбинка недоступна для трения. При выборе черешни надо внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета. Черешню с ним покупать не надо», - предостерег Воробьев.

Ранее сообщалось, что норма черешни для человека — не более 300 граммов в сутки. 

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