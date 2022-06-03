Терапевт Михайлова рассказала об опасности черешни

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3 июня 2022, 14:47

Фото: pixabay.com

У черешни большое количество полезных эффектов, но она может нанести и вред человеческому организму. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Инна Михайлова.

«У диабетиков при чрезмерном употреблении черешня может вызвать приступы. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта также нужно с большой осторожностью есть этот продукт, потому что черешня имеет повышенную кислотность», — отметила Михайлова.

Врач считает, что плод черешни, попадая в кишечник, может вызвать раздражение и дискомфорт.

Кроме этого, не нужно злоупотреблять ягодой и здоровым людям. Михайлова подчеркнула, что норма черешни для человека — не более 300 граммов в сутки, иначе могут появиться проблемы со стулом.