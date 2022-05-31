21 новый фельдшерско-акушерский пункт построен в Челябинской области в 2021 году

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

31 мая 2022, 09:30 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Всего за 3 года в регионе появилось 66 ФАПов.

На Южном Урале продолжается развитие первичного звена медицинской помощи. В 2021 году в регионе был построен 21 новый фельдшерско-акушерский пункт. Всего за последние 3 года в Челябинской области появилось 66 таких объектов. К 2024 году планируется возвести 100 ФАПов. Об этом сегодня сообщил губернатор Алексей Текслер в послании Законодательному Собранию.

Как отметил глава региона, одним из знаковых событий в сфере здравоохранения для Челябинской области стали строительство и запуск новой инфекционной больницы в 2020 году для борьбы с пандемией коронавируса. В прошлом году учреждение оснастили дополнительными тремя корпусами, теперь там доступно 732 места.

«Сейчас важнейшая задача в здравоохранении региона– это реализация президентской программы развития первичного звена, — особо подчеркнул Алексей Текслер. — Это своевременное приобретение оборудования и автотранспорта, а также ремонты в поликлиниках и больницах Челябинской области». В 2022 году планируется обновить 119 объектов.