Косметолог Ломанова назвала чистку лица и инъекции филлеров самыми опасными процедурами

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26 мая 2022, 14:55 Источник: Общественная служба новостей

косметология, Vasilii Smirnov/Russian Look

Врач косметолог-дерматовенеролог Елена Ломанова в рамках разговора с представителями средств массовой информации в четверг, 26 мая, рассказала о самых опасных процедурах, которые можно получить в салоне.

Елена Ломанова призвала внимательно отнестись к выбору косметолога, какая бы процедура ни была запланирована.

Врач в беседе с Общественной службой новостей отметила, что чистка лица, которая кажется простой манипуляцией, на деле может быть весьма опасной, особенно в том случае, если у пациента есть гнойники. Дело в том, что при вскрытии пустулы инфекция может распространиться в ближайшие ткани, что повлечет долговременное лечение. Не исключено развитие герпеса. Также у пациента может возникнуть аллергическая реакция на компоненты, которые применяются для очищения кожи.

Опасной является и контурная пластика при помощи филлеров. Самым безобидным последствием этой манипуляции является изменение внешности клиента, которое можно исправить лишь со временем. Нередко после инъекций появляется герпес. Кроме того, в некоторых случаях препарат начинает мигрировать, вследствие чего может потребоваться его изъятие.

Еще одним из серьезных осложнений является ишемия сосудов, что способно привести к некрозу тканей – необратимому процессу. Также существует риск развития тромбоза.

Лазерные процедуры, которые проводит неквалифицированный специалист, могут стать причиной ожогов, пигментации, гипопигментации, развития сосудистой реакции, воспалений, появления рубцов.

Елена Ломанова порекомендовала не гнаться за дешевизной, а выбирать косметолога в соответствии с его образованием и опытом работы.