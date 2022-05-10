Актриса Анна Ардова сообщила, что для сохранения красоты во всем слушается своего косметолога

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10 мая 2022, 15:25 Источник: teleprogramma.pro

Анна Ардова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская актриса Анна Ардова заявила в рамках разговора с представителями средств массовой информации во вторник, 10 мая, что для сохранения внешности во всем слушается своего косметолога.

Анна Ардова отметила, что специалист рекомендует ей пользоваться аппаратной косметологией. Актриса рассказала, что ей также делают уколы гиалуроновой кислоты и пептидов. Кроме того, утром и вечером знаменитость мажет лицо кремом и делает маски.

Ардова в беседе с порталом teleprogramma.pro уточнила, что не использует ботокс, поскольку для ролей ей необходимо иметь естественную мимику.