Медик Демин: «пивной живот» является типом ожирения, несущим риски для здоровья и жизни

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23 мая 2022, 07:49 Источник: Радио Sputnik

пиво, pixabay.com

Кандидат медицинских наук Андрей Демин рассказал в беседе с журналистами 23 мая, как избавиться от "пивного живота" – особого типа ожирения, которое несет большие риски для здоровья и жизни.

"Пивным животом" называют абдоминальный тип ожирения, при котором в районе талии накапливается жировая ткань. Он развивается у мужчин из-за особой культуры употребления спиртного с закусками перед телевизором. В данном случае необходимые калории не расходуются.

Андрей Демин в беседе с Радио Sputnik заявил, что избавиться от "пивного живота" поможет частичный или полный отказ от пива, поскольку когда человек употребляет данный напиток, он постепенно "раскисает" и не хочет двигаться.