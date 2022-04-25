Германия рискует остаться без пива

В минувшую субботу немцы отгуляли ежегодный День пива. Этот праздник отмечается ещё с 1615 года. Именно тогда, 23 апреля, были введены канонические стандарты по составляющим пенного напитка: вода, ячмень и хлеб.
Однако ныне оптимизма у производителей и просто любителей пива поубавилось. Представители немецкой пивоваренной отрасли всерьёз опасаются остаться без российского газа вследствие изменения политики «Газпрома» или новых санкций ЕС. В последнее время наблюдается ощутимый рост цен на любимый немцами напиток. Во многом это обусловлено подорожанием энергоносителей и в частности газа. По законам цепной реакции дорожают также бутылки, прочая тара, а также услуги логистики.
Эксперты не без оснований считают, что в случае появления проблем с поставками газа производство пива способно упасть до критической точки. Более того, многие небольшие компании могут быть поставлены на грань выживания. Кроме того, серьёзные трудности возникнут и у немецких экспортёров. Достаточно сказать, что до начала Россией военных действий на Украине поставки пива находились на уровне 13%. Сейчас же этот канал фактически перекрыт. Наряду с моральной позицией многих фирм свою роль также сыграли девальвация рубля, а также трудности в транспортной сфере.
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