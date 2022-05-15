Врач Федосеева напомнила о ядовитости ландыша майского и борщевика

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15 мая 2022, 08:32

ландыш майский, pixabay.com

Врач-терапевт, кардиолог Татьяна Федосеева рассказала в рамках беседы с журналистами в воскресенье, 15 мая, какие действия необходимо предпринять в случае контакта с ядовитыми растениями.

Татьяна Федосеева отметила, что признаки отравления будут различаться в зависимости от того, какое вещество попало в организм человека.

Самые распространенные и опасные ядовитые растения — белена черная, волчеягодник, дурман, клещевина, паслен, ландыш майский и вороний глаз. В беседе с RT врач заметила, что при контакте с беленой черной в период от 10 минут до 15 часов могут возникнуть сыпь, сухость слизистой полости рта, осиплость голоса и повышение температуры тела. В данном случае следует обратиться к врачу, а в качестве первой помощи сделать промывание желудка раствором гидрокарбоната натрия с активированным углем, помогут также влажное обёртывание и холод на голову и пах.

Если контакт произошел с ландышем майским может проявиться сильная тошнота, кроме того, возникают головные боли, рези в животе, а в глазах темнеет. В этом случае необходимо сделать промывание желудка слабым раствором марганцовки, солевым раствором или обычной теплой водой.

Федосеева обратила внимание на опасность борщевика и напомнила, что сначала контакт с этим растением не вызывает реакции, а под действием ультрафиолета ядовитые вещества могут привести с ожогу первой степени. В данном случае следует промокнуть пораженный участок салфеткой, промыть его с мылом и под проточной водой, обработать спиртом, а затем стоит принять антигистаминное средство. Жирные мази и кремы использовать нельзя.

Медик порекомендовала в случае контакта с ядовитыми растениями незамедлительно вызывать скорую помощь.