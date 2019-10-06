«Не уверен – не бери»: история одного отравления

//В мире 13+

6 октября 2019, 21:40 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]

Для многих людей, жареные, пареные, соленые и прочие грибы – аппетитное блюдо. Думаю, что многие знают, что грибы могут вызвать не только отравление, но и смертельный исход. Знала об этом и я. Но кто «дернул» меня вчера отведать вкуснейшую порцию грибочков – не знаю. Видать… нечистый. Чувствовала же, что не стоит их есть.

У меня есть соседка, которую хлебом не корми, а дай грибы в лесу насобирать. Осень – самая пора. Как уйдет моя экзальтированная дама по грибы – жди беды: то потеряется, то простынет, то, простите, еле от возлияний явится домой. Но всегда с грибами. Перебирает их долго, а потом ходит по соседям и угощает. Моему латышскому и государственному мужу такое «хождение с угощением» явно не нравится – он и не принимает. Зато я – всегда пожалуйста! Люблю грибы. И в этот раз не отказалась от «подношений». За что и поплатилась. На сей раз мадам принесла подосиновики. Я отмочила их в соли, почистила и на сковородку. Радуюсь, что хороший ужин будет. Добавила лучка, сметанки… Готовы грибочки. Уже собралась трапезничать, как раздался звонок! Соседка. Тихим, тихим голоском спрашивает: «А ты грибочки уже съела?» Я ответила, что собираюсь. Она возрадовалась и обещала еще принести. Первым отведал их мой государственный муж. Отведал и спросил: «А грибы-то откуда? Ты на базаре была?» Врать супругу не стала и сказала, что Лариса-соседка в дар принесла. Его, простите, стошнило сразу. Видимо, сперва от Ларисы, а уже потом от грибов! Но муж съел мало, а я же «навернула» порцию. Через минут сорок поплохело и мне. Не буду описывать все свои страдания у «нужника», но без консультации врача не обошлось. Хочу поделиться своим интервью-разговором со специалистом, который, простите, «промывал» не только меня, но и мои мозги.

Глава 2-й рижской больницы Янис Петронис. Интервью без прикрас!

- Какие симптомы отравления грибами?

- Интервью берешь? Еле говоришь, а о работе думаешь! Разве же так можно?

- Что можно?

- Класть все в рот. Ты же в городе выросла и ничего о грибах толком не знаешь! Не уверена – не бери! Вот и результат. В первую очередь, источником отравления является незнание. Нужно быть опытным человеком, чтобы знать, какие грибы можно есть, а какие нет. Даже у опытного грибника иногда случаются неприятные вещи: попал ядовитый гриб в корзину, или неправильно обработали. Первые признаки отравления очень индивидуальны: у кого через час, а у кого и через сутки. Да, такое может. Первый признак – дискомфорт в животе, рвота. Может возникнуть диарея, головная боль, головокружение. Но все зависит от количества съеденных грибов и от крепости организма. Могут появиться галлюцинации, бред, повышенное потоотделение, высокая температура, слабый пульс.

- Первая помощь при отравлении. Расскажите, пожалуйста.

- Конечно, консультации с врачом. А лучше прямо в больницу. Шутить с этим не стоит. Но если невозможно быстро доехать до больницы, то следует употребить много жидкости, чтобы вывести токсины и промыть желудок. Ты сделала правильно, что промыла. Когда промыли, то следует пить. Можно теплый чай, минеральную воду, но отставить сладкую газировку. Обязательно принять энтеросорбенты: активированный уголь, смекту. Но лучше активированный уголь. И, конечно, найти способ проконсультироваться с врачом. Обязательно!

Мое состояние улучшилось. Думаю, что от консультации доктора, который через слово… Впрочем, не будем о грустном. Я поняла одно, что следует доверять своей интуиции – не уверен – не бери! Здоровья всем!