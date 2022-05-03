Психолог Хорс заявил, что чаще всего с эмоциональным выгоранием сталкиваются неврастенические перфекционисты

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3 мая 2022, 09:49

стресс, pixabay.com

Клинический психолог Михаил Хорс во вторник, 3 мая, рассказал в беседе с журналистами, какой тип людей чаще подвержен эмоциональному выгоранию, и дал рекомендации по борьбе с этим состоянием.

Михаил Хорс уточнил, что чаще с эмоциональным выгоранием сталкиваются неврастенические перфекционисты – люди, которые стремятся к совершенству и убеждены, что идеальности можно и нужно добиваться. Психолог в беседе с RT отметил, что такие личности страдают из-за того, что жизнь не соответствует их ожиданиям и поэтому якобы является плохой.

Хорс посоветовал перестать стремиться к недостижимой цели и воспринимать трудности как этапы пути, от которых можно получать удовольствие.