«Не хочу ничего делать»: как влияет на нас эмоциональное выгорание и что с ним делать

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 февраля 2022, 12:06 Анастасия Горюнова

В последнее время все чаще можно услышать фразу: «Я не в ресурсе». И хоть многие не могут себе позволить так сказать, ссылаясь на то, что это не причина для отмены какого-то дела, они все равно чувствуют себя плохо и рано или поздно сталкиваются с таким понятием, как «выгорание». Что это такое и как с ним можно бороться самостоятельно?

Выгорание - такое состояние, когда пропадает желание что-то делать, когда сложно себя заставить заниматься даже самыми любимыми делами, проще говоря, вы устали практически от всего. Как правило, оно возникает в следствии переутомления от умственной или физической работы. Переработали, перетренировались, слишком много взяли на себя и не давали себе отдыха - все это может привести к выгоранию. К счастью, с этим можно бороться самостоятельно, так как же оказать себе самопомощь?



Медитация

Медитация - один из самых лучших вариантов прийти в нормальное состояние. Она поможет расслабиться, освободиться от навязчивых мыслей, а в дальнейшем вам будет легче сфокусироваться на главном. Из огромного потока бесконечных мыслей сложно вычерпнуть то, что действительно важно на данный момент. Думать об одной и той же проблеме – не выход, а лишь путь к нервному перенапряжению. Медитация – путь к себе, это способ услышать свои желания, снизить уровень тревоги, выйти на диалог с самим собой. Не стоит переживать, если сначала не получается полностью «выключить» голову, всё придёт с регулярным повторением. Возьмите себе в привычку медитировать каждый вечер, и спустя 2 недели, вы заметите прогресс.





Путешествие

Любое путешествие окажет положительный эффект. Для того чтобы снова «ожить» не нужно улетать на другой край света, поездка даже в соседний город - смена обстановки. Путешествуя по новым местам, осматривая достопримечательности другого города или страны, наш мозг невольно переключается с привычных нам проблем на что-то неизведанное и интересное. Такое путешествие необязательно должно длиться 2 недели, порой даже 2-4 дня могут помочь отдохнуть и перезагрузить наш разум.







Отдых

Но бывает и так, что при «выгорании» вместо путешествий предпочтительнее выбрать отдых дома. Позвольте себе ничего не делать. Смотрите любимые фильмы, читайте книги, играйте с домашними животными или просто поспите. Организму нужно время на перезагрузку. Если вы часто находитесь в напряженном состоянии, много работаете и взваливаете на себя много обязанностей - такие дни вам просто необходимы.







Общение

Попробуйте разбавить свою рутину встречей с близкими или друзьями. Общение, смех, разговоры обязательно помогут отвлечься, а также заставят посмотреть на всю ситуацию с другой стороны. Встреча с друзьями за чашечкой кофе или за ужином реанимирует ваше поникшее настроение. Эмоциональный подъем вам будет обеспечен.





Забота о себе

Перестаньте ругать себя, загонять в тупик и начните слышать то, что говорит вам ваше тело. Возможно, вам стоит пойти на массаж, а вместо кардио тренировки в зале отдать предпочтение йоге или пилатесу. Не стоит забывать и о важности качественного питания: фрукты, овощи, крупы, мясо или рыба - ваше питание должно быть сбалансированным. Станьте себе самым лучшим другом, который любит вас и проявляет заботу. Наберите теплую ванну, зажгите свечи, включите приятную музыку, и пусть весь мир подождёт.

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