Диетолог Макиша посоветовала покупать пасхальные куличи с небольшим сроком годности

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18 апреля 2022, 09:06

куличи, pixabay.com

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша призвала граждан при покупке пасхальных куличей ориентироваться на продукцию с небольшим сроком годности.

Марина Макиша обратила внимание на то, что чем дольше срок хранения этой праздничной выпечки, тем больше вероятность того, что в ней содержатся стабилизаторы.

Диетолог в беседе с Агентством городских новостей "Москва" отметила, что пасхальный кулич – это калорийный и не слишком полезный продукт, поэтому желательно покупать тот, в составе которого меньше жира и углеводов. Марина Макиша также порекомендовала ограничиться в Пасху одним небольшим кусочком выпечки.