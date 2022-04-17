Как латвийцы празднуют Вербное воскресенье и католическую Пасху

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

17 апреля 2022, 14:14 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

17 апреля в Латвии двойной праздник – православные страны празднуют Вербное воскресенье, а католики – Пасху. В стране наступили пасхальные выходные.

Несмотря на то, что в Латвии более 40% русскоязычных, а это значит, что большинство из них являются православными, кстати, и небольшой процент латышей тоже исповедуют православие, официальные выходные дни приходятся только на католическую Пасху.

Итак, как латвийцы празднуют католическую Пасху и Вербное воскресенье?

В этом году, например, столица Латвии не так празднично украшена, как в годами ранее… Это и понятно – в стране много беженцев, немного финансов, да и настроение многих не располагает к веселью. Но это не значит, что латвийцы «забыли» о таких важных праздниках, как Вербное воскресенье и католическая Пасха.

Не обошлось и без политики, разумеется… Одна из националистически настроенных партий в Латвии «Новое единство» решила показать свою политику при помощи… яиц… Совершенно серьезно! Представители партии опубликовали в социальных сетях ролик в котором разукрасили яйца в цвет российского и украинского флагов… Разумеется, в ролике показано, как яйца «бьются»… Совершенно очевидно, какое яйцо у националов является «победителем». Право слово, создается такое ощущение, что сам «нечистый» что-то нашептывает националам Латвии дабы посеять рознь между своими жителями. Видимо, забыли националисты страны, что Пасха – символ света, мира, воскрешения! Какая уж тут политика! Лучше бы помолились за благоденствие и спокойствия в своей стране!

Но есть и политики в Латвии, которым важны не только политические аспекты, а мир, доброта в сердцах и любовь…

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния Латвии, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Для меня Пасха – весна, любовь, возрождение! Это прекрасные слова! Очень хочется пожелать людям большой любви в сердцах, а не ненависти, добра, счастья. Сегодня я обязательно пойду в базилику и помолюсь о благополучии, процветании, спокойствии людей… А потом мы отметим светлый праздник дома: ко мне приедет брат с семьей и мы будет «бить» яйца, поздравлять друг друга и есть кулич… Кстати, я впервые пекла куличи по старинному рецепту: меня научила прекрасная женщина Анна, которой достался рецепт от бабушки, но из всей ее семьи этот тайный рецепт получила только она… Я рада, что освоила его: мы пекли часов семь… но результат того стоил! Главное, чтобы сегодня в ваших душах поселилась любовь! А православных я поздравляю с Вербным воскресеньем!»

Вербное воскресенье посвящено последнему пребыванию Иисуса Христа на земле – последний воскресный день перед Пасхой.

Вербное воскресенье является большим праздником для всех православных…

Комментарии протоиерея Николая, приход в Литве: «Я поздравляю всех православных с Вербным воскресеньем! Проведите этот день в семейном кругу, поговорите друг с другом, помолитесь. Не стоит устраивать шумные торжества, так как у православных еще идет пост, а вот освятить вербу в храме обязательно надо. Следующая неделя – подготовка к Светлой Пасхе».