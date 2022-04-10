В Челябинске появится уникальный центр нейрохирургии для детей

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

10 апреля 2022, 17:14 Анна Семенова

В ЧОДКБ есть и оборудование, и большие профессионалы -врачи. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Сюда будут привозить пациентов из разных регионов страны.

Деток, нуждающихся в высокотехнологичных операциях, с каждым годом становится больше. Федеральные клиники не в состоянии быстро принять всех. Например, как сообщает «Южноуральская панорама» со ссылкой на детского нейрохирурга Сергея Горелышева, лишь 30% пациентов с эпилепсией и 10% с ДЦП в разных регионах страны могут рассчитывать на быструю помощь.

Поэтому было принято решение создавать центры нейрохирургии в развитых с медицинской точки зрения городах. Таким является Челябинск. Наша детская областная клиническая больница станет базой для приема деток из соседних регионов. Здесь для этого есть все необходимое: первоклассные специалисты, которые освоили новейшие виды оперативных вмешательств и соответствующее оборудование.

Пока речь идет о трех областях, откуда будут направлять пациентов, но список обещают расширить. Привезти ребенка на операцию в Челябинск для многих семей будет в том числе намного дешевле, чем в столицу.