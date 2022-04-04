Эндокринолог Щербаков рассказал, почему жир откладывается на спине и руках

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4 апреля 2022, 22:58

Фото: pixabay.com

Жир может откладываться на руках, спине и на некоторых верхних участках туловища. Это происходит из-за образования избыточного количества кортизола в организме. Об этом рассказал «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Влад Щербаков.

Врач считает, что гормональное ожирение, проявляющееся в виде образования избыточной массы тела на отдельных участках фигуры, может быть показателем серьезных нарушений в организме.

«Такой процесс связан с большой выработкой гормонов надпочечника — кортизола. А избыток этого гормона приводит не только к отложению жировой массы на верхних частях туловища, но и к повышению артериального давления, ожирению, образованию растяжек на животе и боковых участках. Более того, возникает риск развития сахарного диабета», – рассказал Щербаков.

Кроме того, подобные случаи можно наблюдать у людей, которые сидят на диете и ведут здоровый образ жизни.

«Аппетит усиливается, вы с ним не справляетесь. Несмотря на сбалансированное питание и физические нагрузки, человек замечает, что вес не уходит, а стоит на месте. Возникает логический вопрос: что не так? А проблема как раз в работе гормонов, удерживающих накопленные объемы. Помимо кортизола, это могут быть гормоны щитовидной железы — они дополнительно задерживают жидкость в организме и дают увеличение веса. Растет ваша масса также при нарушении функций половых желез», – объяснил эндокринолог.

Но, стоит отметить, что именно надпочечники кроме кортизола вырабатывают еще 40 видов гормонов, а они, в свою очередь, оказывают влияние на вес человек. Чтобы понять, почему жир всё же откладывается на верхней части тела, нужно обратиться к эндокринологу, сдать анализы, а затем врач назначит лечение.

Бывают сложные ситуации. Тогда специалисты выписывают препараты с жиросжигательной рецептурой. Дети также могут страдать от этой проблемы. И уже здесь нужно сразу начать лечение, чтобы не возникло никаких проблем.