Диетолог Елена Игнатикова посоветовала временно отказаться от сладких десертов, чтобы поддержать иммунитет при «омикроне»

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30 марта 2022, 12:11

фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Игнатикова призвала пациентов с коронавирусной инфекцией обратить внимание на питание, чтобы не препятствовать выздоровлению. Заболеваемость COVID-19 снижается, но медики предупреждают, что омикрон-штамм все еще представляет угрозу для россиян.

Диетолог Елена Игнатикова советует временно отказаться от сладких десертов, таких как мороженое, В интервью радио Sputnik доктор напомнила, что "мороженое – это сладкий, жирный десерт", содержащий сахар, а сахар угнетающе действует на иммунитет, мешает выздоровлению.

Добавленный в десерты сахар, это не тот сахар, который содержится в сладких фруктах, который людям полезен, потому что во фруктах есть дополнительные витамины, содержится полезная для организма клетчатка. "С мороженым может быть избыточное поступление сахара в организм, а избыточное поступление всегда не очень хорошо сказывается на иммунитете. Поэтому не рекомендую есть мороженое при "омикроне". В восстановительный период можно порадовать себя сладким десертом, но не часто", – рекомендует специалист.